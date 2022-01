Il Mattino – Ayroldi pessimo, sbaglia quasi tutto

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla direzione di gara del match di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Secondo il quotidiano l’arbitro Ayroldi di Molfetta è stato disastroso. Riesce nella non facile impresa di sbagliare tutto: non si accorge di un’entrataccia di Duncan nel primo tempo, deve essere richiamato dal Var per espellere Lozano e completa l’opera interrompendola corsa a campo aperto di Ikonè per dare la seconda ammonizione a Fabian Ruiz. Nel pallone totale anche nelle chiamate di quella che dovrebbe essere ordinaria amministrazione. Il quotidiano lo punisce con un 4.5.