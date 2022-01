Giuntoli: “Siamo completi, ma saremo attenti alle occasioni che ci saranno, rinnovo Mertens rimandato a fine stagione”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni di Mediaset prima del match contro la Fiorentina. Ecco quanto detto:

“Siamo completi in tutti i reparti. Cercando anche di rispettare il bilancio, saremo vigili sulle occasioni che potranno esserci.

Per quanto riguarda il rinnovo di Mertens, in scadenza a giugno ne parleremo alla fine della stagione. Ora vogliamo solo raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”.