Come riportato da Il Roma, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha rilasciato ai microfoni di Mediaset novità sul possibile rinnovo di Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“Per quanto riguarda il rinnovo di Mertens abbiamo la possibilità di metterci seduti con lui a fine stagione e lo faremo. Ora dobbiamo solo pensare al presente, che ci ha visto in difficoltà per via delle tante assenze. Ma dobbiamo guardare al futuro con grande entusiasmo e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.