GdS – Si salvano solo Mertens e Petagna, male Fabian, Lozano e Tuanzebe

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle prestazioni dei giocatori del Napoli nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano gli unici azzurri che si salvano sono Mertens e Petagna. Il primo viene premiato per il grandissimo gol che realizza, il secondo per il gol del pareggio e l’enorme lavoro di sacrificio che svolge. I peggiori sono Tuanzebe, che si fa scappare Vlahovic nell’occasione dello 0-1, Fabian Ruiz e Lozano che entrano in partita e si fanno buttare fuori ingenuamente.