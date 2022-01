CdSera – La cinquina viola e due rossi affondano il Napoli

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto sulla sconfitta interna del Napoli nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Come evidenziato dal quotidiano il sipario della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina cala dopo i supplementari e decreta il crollo dei partenopei, rimasti in nove e sconfitti 5-2. Ai quarti ci vanno i viola, che sfideranno l’Atalanta, grazie ai gol di Venuti, Piatek e Maleh. La squadra di Spalletti non approfitta della superiorità numerica per l’ espulsione di Dragowski al nel primo tempo, si fa rimontare e perde Lozano e Fabian Ruiz, cambi freschi della ripresa, che si fanno buttare fuori da Ayroldi. Intensità e follia, rimonte sul filo dei secondi: a Vlahovic risponde Mertens, poi è Biraghi a beffare Meret sul suo palo. È il gol che spacca la partita: il Napoli arranca, la Fiorentina gestisce. E quando tutto sembra perduto spunta Petagna e regala i supplementari. Agonia prolungata: 30′ per crollare. Spalletti sceglie di sacrificare Petagna per Juan Jesus, la squadra non tira più

in porta. Per la Fiorentina è semplice stendere al tappeto i padroni di casa, che dopo otto anni non superano il primo turno di Coppa Italia.