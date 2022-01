CdS – Si ferma anche Ospina, si conta di recuperare anche Zielinski

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano per sua fortuna contro il Bologna, lunedì prossimo, Spalletti impiegherà più tempo a consultare la rosa alla ricerca della formazione

migliore per riscattare il ko con la Fiorentina. Si allunga la panchina e aumentano le scelte dopo settimane complicate per l’ emergenza che ha decimato l’organico. Meret, Malcuit e Lozano si sono già rivisti e tornano a disposizione. Ospina che ieri è uscito a fine primo tempo dopo è in forte dubbio, dopo aver accusato un risentimento al polpaccio sinistro. Altri contano di recuperare a breve (Osimhen è pronto per essere convocato) e altri ancora, vedi Zielinski, positivo dall’ 8 gennaio, aspettano un tampone negativo per tornare a correre e riprendere da dove s’ erano fermati. Ghoulam ha fatto gli straordinari in attesa di Mario Rui. Il terzino portoghese è risultato positivo a pochi giorni dalla sfida con la Juve si è negativizzato solo ieri. Chi mancherà sarà sicuramente Insigne, ko alla mezz’ ora della sfida con la Sampdoria. Per il capitano, che ha rimediato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro, ci vorrà ancora qualche settimana. Per Koulibaly, Anguissa e Ounas, assenti dall’ inizio del nuovo anno, tutto dipenderà dal percorso delle rispettive Nazionali in Coppa d’ Africa.