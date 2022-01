CdS – Il Napoli si inchina ad una bella Fiorentina

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla sconfitta del Napoli nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano i quarti di finale sono della Fiorentina, meritatamente, che va a conquistarseli andando a palleggiare in faccia al Napoli ed esibendo un calcio sfacciato. Ci sarebbero tante polemiche per l’arbitraggio di Ayroldi che poteva evitare i supplementari se non avesse fermato Ikone davanti a Meret per espellere Fabian Ruiz. Questo è stato solo ultimo evento di una partita, combattuta e deliziata dalle perle di Vlahovic e Biraghi per la viola e dal pallonetto di Mertens per gli azzurri. Il pareggio di Petagna allo scadere del secondo tempo allunga solo la partita, in quanto nei supplementari è un tracimare viola. I gigliati infatti trovano il 2-3 con Venuti alla fine del primo tempo supplementare e il quarto e quinto gol nel secondo tempo con Piatek e Maleh. Già finita dunque l’avventura del Napoli in Coppa Italia.