Tuttosport: il Napoli non abbandona l’idea di puntare alla vetta del campionato

Oggi Raffaele Auriemma ha scritto su Tuttosport del momento del Napoli, reduce dal pareggio di Torino contro la Juventus:

“La classifica della serie A racconta che sarà difficile per le altre riuscire a scalzare Inter, Milan, Napoli e Atalanta da uno dei 4 posti utili per l’ accesso alla prossima Champions. E con il desiderio di Insigne & C. di non abbandonare l’idea di puntare alla vetta quando il numero degli indisponibili si ridurrà. Anche domani contro la Sampdoria quello che Spalletti potrà mettere in campo sarà uno schieramento obbligato, uguale a quello che ha pareggiato in casa di Madame”.