Gazzetta: domani Tuanzebe sarà in panchina

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del possibile debutto di Axel Tuanzebe, nuovo difensore del Napoli:

“Se non ci saranno ulteriori problemi, domani il centrale difensivo inglese – di proprietà del Manchester United, arrivato in prestito secco – potrà anche andare in panchina nella partita in programma alle 16.30 contro la Sampdoria. Singolare il fatto che Tuanzebe entrerebbe in squadra senza neanche conoscere il proprio allenatore. Già perché Spalletti, seppur asintomatico, è ancora positivo al Covid e dunque in isolamento non può seguire allenamenti e partite in questo periodo”.