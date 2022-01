Tuttosport – Rigore netto per la Juve, più dubbio quello su Di Lorenzo

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata anche sulla direzione di gara di Juventus-Napoli. Secondo il quotidiano ci sono alcuni episodi che devono essere chiariti. Per esempio al 3°minuto ci poteva stare un’ammonizione per Juan Jesus per gioco pericoloso su Morata. Al 42° c’è un rigore per la Juventus, per un tocco di braccio largo di Mertens su punzione da lunga distanza di Cuadrado, ma il Var non richiama l’arbitro. Giusto il giallo ad Alex Sandro al 44° per fallo a limite dell’area su Demme. All’ 83° De Ligt tocca Di Lorenzo in area, ma l’arbitro lascia correre. Il Var non interviene, ma qualche dubbio resta.