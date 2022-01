Il Sole 24 Ore – Il protocollo Uefa per concludere il campionato in totale sicurezza

L’edizione odierna de Il Sole 24 Ore ha fatto il punto sul nuovo protocollo, varato dalla Lega Serie A nella giornata di ieri. Secondo il quotidiano la variante Omicron sta gettando il campionato nel caos più totale, con numerosi focolai Covid nelle squadre e le Asl che hanno l’ultima parola sulle partite da disputare. Dunque si è riunito un Consiglio di Lega straordinario che ha varato un protocollo, in linea con le regole UEFA. Si è obbligati a scendere in campo con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera, risultati negativi ai tamponi. Tale protocollo consentirà di portare a termine il campionato. Questo con l’auspicio che non intervengano le ASL con provvedimenti incoerenti. Il Governo sta lavorando ad un’intesa tra le Regioni e la Lega Serie A, per una regolamentazione uniforme, in merito al prosieguo della Serie A. Il tema verrà trattato mercoledì 12 gennaio in una Conferenza Stato-Regioni, a cui parteciperanno il Ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali.