Il Mattino – Bene l’arbitro, giovane ma con tanta personalità

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla direzione di gara del match Juventus-Napoli. Secondo il quotidiano la direzione di gara dell’arbitro Sozza di Seregno è stata molto convincente. L’arbitro lombardo non ha avuto paura e ha mostrato personalità, dirigendo all’inglese, senza mai farsi sfuggire la situazione di mano. Sempre vicino all’azione, si fa rispettare con pochi fischi. Bravo a non farsi influenzare dall’importanza della gara e dai nomi dei giocatori. Per questo il quotidiano gli dà un bel 7 pieno.