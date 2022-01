Il Giornale – Demme e Mertens i migliori, Juan Jesus in difficoltà

L’ edizione odierna de Il Giornale ha fatto il punto sulla prestazione degli uomini del Napoli scesi in campo nel match contro la Juventus. Secondo il quotidiano tutti hanno disputato una buona partita come Di Lorenzo e Lobotka, ma i migliori sono stati Demme e Mertens. Il tedesco si prende un bel 7, grazie al fatto di metterci sempre lo zampino nelle azioni azzurre e svolgendo un bel lavoro di filtro. 7 anche per Mertens, che si conferma implacabile segnando il gol dello 0-1. Il più in difficoltà per il quotidiano è sembrato Juan Jesus, apparso un pò insicuro.