GdS – Rigore dubbio non assegnato alla Juventus, non era rigore il fallo su Di Lorenzo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla direzione arbitrale del match Juventus-Napoli. Secondo il quotidiano la direzione di gara dell’arbitro Sozza di Seregno nel complesso è stata buona, ma potrebbe pesare un episodio a fine primo tempo. Infatti su un calcio di punizione di Cuadrado, Mertens tocca la palla con il braccio nell’atto di ritirarlo. Il braccio non è attaccato al corpo e va a chiudersi verso la palla. In questo caso il Var Irrati avrebbe dovuto richiamare l’arbitro all’on field review. Non è fallo sul contatto Demme Bernadeschi che poi porta all’1-1 e non c’è fallo di De Ligt su Di Lorenzo, il contatto è lieve.