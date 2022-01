Oggi Il Corriere dello Sport ha raccontato gli ultimi dettagli dell’arrivo di Axel Tuanzebe, primo rinforzo del Napoli:

“Il difensore inglese di proprietà del Manchester United, ma reduce dalla breve parentesi in prestito all’Aston Villa, è già un giocatore del Napoli in pectore e anzi nelle prossime ore è anche atteso in città: ventiquattro o quarantotto, chissà, tutto dipende dalla burocrazia e dai meccanismi già innescati con l’Ambasciata italiana a Londra”.