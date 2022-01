CdSera – Un Napoli maturo e di cuore tiene botta alla Juventus

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla partita di ieri tra Juventus e Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha giocato una grande partita, merito anche di Spalletti, che nella riunione tecnica è riuscito a caricare a distanza tutti gli azzurri presenti a Torino. Il Napoli infatti è sceso in campo battagliero e ha trovato anche il gol del vantaggio con Mertens su assist di Politano, che ha freddato Szczesny. Il Napoli ha espresso una prova di autorevolezza ed ha assaporato l’impresa per un tempo, pur concedendo qualcosa alla Juventus. I sogni si infrangono ad inizio ripresa quando Lobotka devia sfortunatamente un tiro di Chiesa. Gli azzurri rischierebbero anche la beffa se Di Lorenzo non avesse ribattuto un tiro di Locatelli. Il Napoli si ricompatta e sfiora anche il nuovo vantaggio con Mertens. La Juve si gioca il tutto per tutto buttando nella mischia Kean, Dybala e Kulusevski. Ma il Napoli anche se con 2 cambi, tiene a bada i bianconeri, e porta a casa un punto che vale oro per tutto il caos creatosi prima del match.