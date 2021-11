Gazzetta: Spalletti può sorridere, il Napoli sa capire i propri errori e ripartire

La Gazzetta dello Sport oggi ha scritto dei pregi del Napoli di Spalletti, che nonostante gli errori sa ripartire sempre con convinzione:

“Al di là di un 4-1 che non è roba da tutti i giorni per le italiane all’ estero, convince del Napoli la capacità di saper guardarsi dentro, capire i propri errori e ripartire con maggiore convinzione, rimettendo la partita sui propri binari del gioco e della qualità. E in una serata complessa Spalletti può sorridere perché recupera alla causa tanti protagonisti che potranno diventare decisivi. Cominciamo dai goleador, con Mertens e Ounas che portano a 12 i marcatori azzurri stagionali”.