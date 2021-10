Roma-Napoli, probabili formazioni: Spalletti pronto a sette cambi dopo il Legia

Oggi Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla probabile formazione che Luciano Spalletti schiererà domani per Roma-Napoli:

“Alla trasferta di domani con la Roma all’Olimpico: partita molto delicata che Spalletti dovrebbe giocare con gli stessi uomini che hanno firmato l’ottava vittoria di fila con il Toro. Sette, i cambi previsti rispetto al giovedì internazionale: in porta Ospina; la difesa a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo due posti sono già assegnati a Fabian e Anguissa, mentre il terzo è opzionato da Zielo: se anche oggi le sensazioni saranno positive come ieri, allora toccherà a lui completare il tris. In attacco, tridente Politano-Osimhen-Insigne“.