Il Mattino: torna Zielinski titolare, ancora out Manolas e Ounas

Oggi Il Mattino ha fatto il punto sugli infortuni in casa Napoli, in particolare facendo leva sul rientro di Piotr Zielinski, assente giovedì contro il Legia in Europa League.

“Zielinski è rientrato in gruppo, si è allenato regolarmente e sarà disponibile per la sfida di domani all’ Olimpico contro la Roma. E il polacco è candidato a tornare in campo dal primo minuto dopo lo stop per motivi precauzionali nel match di Europa League di giovedì sera al Maradona contro il Legia Varsavia”.

Ancora out per infortunio Manolas e Ounas:

“Manolas uscito per infortunio nel match contro i polacchi è stato sottoposto ieri a esami strumentali: il difensore greco ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro e ha già cominciato l’ iter riabilitativo (salterà la sfida da ex contro i giallorossi). Ounas ha ricominciato il lavoro personalizzato sul campo dopo lo stop muscolare che accusò alla vigilia del match di campionato del 3 ottobre contro la Fiorentina”.