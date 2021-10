Il Mattino: Spalletti torna con orgoglio a Roma dopo la serie di Totti

Oggi Il Mattino ha scritto del ritorno di Luciano Spalletti a Roma, soprattutto dopo la serie Speravo de morì prima, sul finale di carriera di Totti:

“Stavolta torna a Roma per la prima volta da quando il film di Totti Speravo de morì prima lo ha disegnato come il brutto e il cattivo, l’artefice dell’addio del pupone, il capitano core de Roma. Come se fosse da lupo cattivo della favole condividere la scelta di accompagnare un campione ormai 40enne fuori dal campo del gioco”.

Ma Spalletti sa come affrontare questa tensione, adesso è orgoglioso del suo Napoli, scrive Il Mattino:

“Dunque, il tecnico toscano sa bene cosa potrebbe attenderlo domani pomeriggio. E si prepara, provando a mettere in riga i pensieri senza farsi assalire dalla tentazione della nostalgia. Non ha paura delle rappresaglie del tifo, il buon Spalletti: gli basta arrivare alla sfida di domani da primo in classifica e da imbattuto della serie A. Il suo orgoglio, adesso, si chiama Napoli“.