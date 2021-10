Il Mattino: Roma-Napoli è anche sfida tra i capitani, Pellegrini contro Insigne

Domani alle 18 all’Olimpico ci sarà Roma-Napoli, e oltre a quello che una volta veniva definito derby del sole, sarà anche la sfida dei capitani: Lorenzo Insigne contro Lorenzo Pellegrini.

Lo scrive oggi Il Mattino:

“Insigne e Pellegrini, i capitani di Napoli e Roma reduci da due serate di coppe europee diametralmente opposte: partita magica quella per l’ attaccante di Spalletti al Maradona contro il Legia Varsavia, sconfitta da incubo invece per il centrocampista di Mourinho in Norvegia contro il Bodo Glimt”.

Insigne e Pellegrini sono anche due elementi fondamentali dell’Italia di Mancini, scrive Il Mattino:

“Insigne e Pellegrini sono due punti fermi dell’Italia di Mancini: il capitano del Napoli è stato uno dei grandi protagonisti dell’ Italia che ha trionfato agli Europei, quello della Roma invece è stato costretto a saltarlo per infortunio ed è tornato in gruppo per la Nations League segnando nella semifinale contro la Spagna, venti minuti dopo essere entrato in campo nella ripresa al posto di Jorginho, e giocando da titolare la finale terzo e quarto posto con il Belgio. Tutti e due faranno parte dei convocati del ct azzurro per le due sfide di qualificazioni per i mondiali in Qatar 2022 contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord del 12 e 15 novembre. E intanto domani saranno avversari e tra i protagonisti più attesi della grande sfida all’ Olimpico”.