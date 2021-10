CorrSport: Mourinho vuole Zaniolo titolare, ma i medici decideranno oggi

Oggi Il Corriere dello Sport si è soffermato sul possibile recupero di Nicolò Zaniolo per Roma-Napoli:

“Zaniolo, pensaci tu. Mourinho gli chiede di giocare contro il Napoli a una settimana dall’infortunio dello Juventus Stadium perché si rende conto che la Roma abbia bisogno dei suoi calciatori migliori per reagire alla batosta di Bodo. Zaniolo ovviamente è pronto a mettersi a disposizione ma lo staff medico, a poche ore dalla partita, sta ancora valutando la situazione. Non a caso, ieri, anche ieri, lo ha fatto lavorare in disparte dal gruppo, per accompagnare con maggior cautela il recupero”.

Nel caso di forfait, scalpita El Shaarawy, scrive Il Corriere dello Sport:

“In caso di forfait di Zaniolo, ipotesi comunque improbabile, Mourinho sposterebbe Mkhitaryan a destra promuovendo tra i titolari El Shaarawy, il capitano della spedizione norvegese”.