Repubblica: il Napoli ha un allenatore che non si limita a urlare, ma si inventa le vittorie

Oggi La Repubblica ha scritto della crescita del Napoli sotto la guida esperta di Luciano Spalletti, protagonista anche della vittoria contro il Legia Varsavia di ieri:

“Il Napoli passa ad una difesa a tre, utilizzando a pieno regime Juan Jesus che nasce difensore centrale, e Spalletti gli chiede di piazzarsi a sinistra nel terzetto difensivo. Il Napoli rivisitato tatticamente può imporre la sua superiorità. Ha di nuovo il potenziale offensivo dell’ anno che lo vede capolista in campionato. Tocca prima a Insigne schiodare la partita con un mirabolante tiro al volo, poi a Osimhen ancora su assist di Insigne, quindi a Politano che rimanda mesto a Varsavia il modesto Legia, ancora primo nel girone ma ormai intimorito da un Napoli ambizioso anche in Europa. Con un tecnico che non si limita ad urlare, ma certe vittorie sa anche inventarle“.