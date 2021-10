«Il suo ingresso cambia ogni cosa, ormai è inarrestabile», quotidiani pazzi di Osimhen

Anche ieri contro il Legia Varsavia, nonostante non fosse partito da titolare, Victor Osimhen ha fatto la differenza. Ecco le pagelle dei quotidiani per il nigeriano:

Corriere dello Sport 6.5

“Sta diventando un classico, una fissa da vecchia schedina: gioca – in questo caso entra – e segna”.

La Gazzetta dello Sport 7

“Entra e il Napoli cambia marcia, segna ancora: capocannoniere europeo”.

Il Mattino 7

“Attacca la profondità, allunga la linea difensiva e aiuta i suoi nello scarico. La scena cambia con lui là davanti: prima si vede annullare un gol per fuorigioco, poi però nell’azione dopo realizza un diagonale stellare. Non a caso è il suo ingresso in campo che cambia ogni cosa. In questo Napoli è irrinunciabile”.

Tuttosport 7.5

“Ormai è inarrestabile e con lui in campo il gol è assicurato”.