Il Mattino: i ritorni di Demme e Mertens due ottime notizie per Spalletti

Come ha scritto oggi Il Mattino, i rientri di Dries Mertens e Diego Demme sono due buone notizie per il Napoli di Spalletti:

“Insigne ha giocato in tutte le posizioni dell’attacco e ha segnato da centravanti il gol che ha fatto sorridere Luciano, servendo poi a Osimhen il pallone per il raddoppio. Il capitano è irrinunciabile come Koulibaly, Anguissa e Magic Victor. E ci auguriamo che la dichiarazione prepartita del dirigente Giuntoli («Noi vogliamo tenere Insigne e Insigne vuole restare») non sia diplomatica ma la reale fotografia della situazione che riguarda il club e Lorenzo, che si svincola tra otto mesi. L’altro aspetto positivo di questa partita è aver ritrovato due protagonisti come Mertens e Demme, costretti a partire in ritardo per problemi fisici”.