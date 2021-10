Gazzetta: Spalletti si diverte come pochi tecnici in Europa, il suo Napoli è straripante

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’ottima prestazione degli azzurri in Napoli-Legia Varsavia, terminata 3-0:

“Uno straripante Napoli rimette in sesto il girone di Europa League, dopo lo scivolone con lo Spartak Mosca, e con un 3-0 manda in Polonia il Legia e si presenta all’Olimpico romano per una sfida domenica che vede stati d’ animi opposti, visto che il set perso dalla Roma in Norvegia sta lasciando strascichi in casa giallorossa. Ma più di guardare in casa d’altri, il Napoli può essere orgoglioso di quanto sta facendo“.

Luciano Spalletti è uno dei tecnici che si diverte più in Europa, scrive la Rosea:

“Luciano Spalletti si diverte come pochi tecnici in Europa. Ha una rosa varia e profonda che sa giostrare con sapienza, cambiando continuamente sistemi e posizioni dei suoi uomini, sempre attenti e diligenti”.