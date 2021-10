Gazzetta: dopo la figuraccia di Bodø, Roma-Napoli vale molto di più per Mou

Oggi La Gazzetta dello Sport ha analizzato la figuraccia della Roma a Bodø (sconfitta 6-1). Ora Roma-Napoli vale più per José Mourinho che per Spalletti:

“Il gruppo dei giallorossi, infine, è troppo modesto per preoccuparsi di uno stop. Roma-Bodo sarà molto diversa dall’ andata e sarebbe più esagerato del turnover preoccuparsi della mancata qualificazione. Se fossimo in Mourinho saremmo in apprensione per il possibile contraccolpo sul campionato, per le scorie che sei gol porteranno inevitabilmente. Roma-Napoli ora per Mou vale molto più che per Spalletti. Ma che sofferenza anche l’altra Europa”.