Questa Serie A sa un po’ di SuperLega; infatti, dopo sole 8 giornate, le prime sette sorelle occupano i primi sette posti e sembrano destinate a scappar via tra di loro, creando già da ora una lotta definita per i piazzamenti Champions.

Insomma, si delinea un campionato con tre fasce: le sette sorelle che lottano per la Champions, le altre che giostrano a metà classifica e 4-5 squadre che lotteranno per la salvezza.

Nel primo gruppo, la differenza la faranno i big match: per ora, il Napoli ha battuto solo la Juventus e attende la sfida con la Roma di domenica. Roma-Napoli sarà una sfida particolare, che ha cambiato connotati in meno di 24 ore.

Se prima era un’occasione per Spalletti e Mourinho, ora, dopo il thriller di ieri visto in Norvegia, questa gara diventa una necessità per la Roma, chiamata a un pronto riscatto, anche per evitare la seconda sconfitta di fila dopo quella con la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport.