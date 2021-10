CdS – Sicuro sul penalty e per tutta la durata del match, l’arbitro Sacchi becca la sufficienza!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto anche sulla prestazione del direttore di gara, l’arbitro Sacchi della sezione di Macerata!

Sempre puntuale in tutte le occasioni ed i contrasti di gioco, è sicurissimo del fallo commesso ai danni di Di Lorenzo in aria di rigore e fischia così prontamente il rigore. Il VAR ha da fare invece solo sul goal, poi annullato, proprio a Di Lorenzo. Il guardalinee non aveva ravvisato la posizione irregolare del terzino partenopeo così è dovuto intervenire Di Bello dalla cabina a segnalare l’irregolarità.

Sei ammonizioni tutte giuste tranne quella su Koulibaly, in gioco pericoloso su Belotti ma senza gli estremi per la sanzione. Voto sufficiente al direttore di gara che, complessivamente, ha diretto una buona gara.