CdS – Lozano deluso lascia il campo ed i compagni ma è subito pace fatta sul finale: i dettagli

Il Corriere dello Sport ha prontamente analizzato anche l’episodio che ha visto un imbronciato Lozano, lasciare il campo a Juan Jesus per il cambio modulo nei minuti finali.

Ha colpito un palo ma poi si è spento, mai immaginava di essere lui il sacrificato per la messe in atto del 5-3-2, eppure è stato così. Il messicano dopo essere subentrato a Politano ed aver giocato solo 28 minuti lascia il campo deluso e lanciandosi negli spogliatoi. A niente son serviti gli inviti di Insigne a restare, con capo chino, l’ex PSV, ha lasciato i suoi compagni.

Per fortuna però il clima si è riscaldato poi nel finale, con Lozano che è tornato a far festa con i suoi compagni sul manto erboso del Maradona. “Comprendo la sua reazione” ha affermato Spalletti in conferenza stampa, l’importante adesso è che sia tutta acqua passata!