Tuttosport: quattro indisponibili per il Torino, torna Lobotka

Oggi Tuttosport ha fatto il punto sulla lista degli infortunati del Napoli, salita a quattro per l’infortunio alla caviglia di Manolas. Dopo quasi due mesi dovrebbe rientrare però Stanislav Lobotka:

“Oltre a Malcuit, Ounas (per entrambi terapie e lavoro personalizzato in palestra) e Petagna (lavoro personalizzato in palestra e in campo) tutti fermi ai box per infortuni muscolari, ieri ha alzato bandiera bianca anche Manolas per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Nessuno dei 4 potrà essere convocato per la gara di domani, però Manolas e Petagna lasciano ben sperare per la gara di giovedì contro il Legia Varsavia. Dopo 48 giorni di assenza a causa di un infortunio muscolare sofferto in Nazionale, oggi potrebbe essere convocato Lobotka“.