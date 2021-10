Il Mattino: l’infortunio di Manolas non preoccupa, difficile recuperarlo per il Torino

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Kostas Manolas, infortunatosi ieri in allenamento:

“Costretto a fermarsi nell’ allenamento di ieri Manolas: il difensore greco ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, oggi verrà fatto il punto più preciso sulla situazione e, anche se come prima impressione non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente preoccupante, è difficile prevedere un suo ritorno in tempo utile per la sfida contro il Torino”.