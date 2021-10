Gazzetta: Osimhen da record, ha iniziato meglio di Higuain nel 2015/16

Oggi La Gazzetta dello Sport dedica un lungo articolo al grande inizio di stagione di Victor Osimhen, che ha segnato già 7 gol:

“Nelle prime 8 gare della passata stagione Osimhen segnò solo 2 gol in campionato (Atalanta e Bologna), mentre in questa stagione siamo a quota 7, 4 in campionato e 3 in Europa League. Nel suo favoloso mese di settembre solo Benzema in Europa ha mantenuto i suoi ritmi”.

L’inizio stagione di Osimhen è stato persino migliore dell’Higuain dei 36 gol:

“Ma colpisce il fatto che Osimhen metaforicamente è stato più veloce ai blocchi allo sparo dello start, persino del miglior Higuain di sempre: quello che nel 2015-16 che fissò il nuovo record di gol in campionato a 36 centri. In quell’ annata, nelle prime 8 gare, l’ argentino aveva segnato “solo” 6 reti. Il ventiduenne africano appare inarrestabile in questo periodo, anche perché è molto maturato sotto l’aspetto tecnico-tattico”.