Il Mattino: Napoli-Torino si decide sulla destra, Politano sfida Ansaldi

Oggi Il Mattino si è soffermato su Napoli-Torino, sfida in programma domenica alle 18, e in particolare sulla sfida Politano-Ansaldi sulla fascia destra:

“Due esterni di corsa e di grande qualità tecnica: Politano e Ansaldi riescono ad andare via in dribbling nell’uno contro uno, a saltare l’avversario per provare poi la giocata decisiva. E sulla fascia s’ incroceranno spesso: l’ex interista infatti gioca a destra nei tre d’attacco a ridosso di Osimhen, l’argentino a sinistra come quarto o quinto uomo di centrocampo. Scatti, cross, allunghi, ripiegamenti difensivi, assist e anche gol: c’è un po’ tutto nel repertorio di Politano e Ansaldi, due elementi importantissimi per l’equilibrio tattico del Napoli di Spalletti e del Torino di Juric. Una sfida a tutto gas”.