Gazzetta: il nuovo Newcastle saudita pensa a Conte per la panchina

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: il Newcastle cambia proprietà e passa a un fondo gestito dallo Stato dell’Arabia Saudita. Un fondo il cui patrimonio si aggira sui 400 miliardi. Per questo, la nuova gestione pensa ad Antonio Conte per la panchina.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

“Steve Bruce pare abbia già le ore contate. Non a caso è stato immediatamente contattato Antonio Conte, uno dei big liberi al momento: non c’è ancora una vera trattativa, ma di fronte a progetti concreti e ambizioni reali l’ex allenatore dell’Inter non si è mai tirato indietro. E in questo caso, con un patrimonio da 400 miliardi di dollari (centesimo più, centesimo meno) a cui attingere, c’è da aspettarsi subito abbastanza concretezza”.