Gazzetta: dal prossimo turno di Serie A gli stadi saranno pieni al 75%

Oggi La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla decisione del governo di ampliare al 75% l’apertura degli stadi di Serie A dalla prossima giornata:

“Da lunedì gli impianti sportivi all’aperto, ovviamente in zona bianca e con obbligo di green pass e mascherina, potranno riempirsi per il 75%. Un bel salto rispetto al 50% visto in questo campionato, ma considerato che cinema e teatri sono saliti al 100 e che il governo ieri ha valutato a lungo questa possibilità, l’ attesa capienza piena sembra essere davvero a un passo”.