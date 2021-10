Gazzetta: fallito il primo test Coppa d’Africa, Osimhen e Anguissa sono unici

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto della sconfitta di Napoli-Spartak, facendo leva sull’assenza di Osimhen e Anguissa dal 1′:

“Il primo test da Coppa d’Africa non è andato esattamente come sperava Luciano Spalletti. Già, perché giovedì contro lo Spartak Mosca il tecnico aveva provato a rinunciare in partenza a Frank Anguissa e Victor Osimhen, in previsione della loro assenza a gennaio. E sappiamo com’è finita”.

La Rosea si è poi soffermata sull’unicità dei due calciatori azzurri:

“Quei due sono indispensabili per il Napoli e senza di loro l’impatto della squadra è diverso. Per fisicità e capacità tecnico-tattiche. Perché il camerunese garantisce filtro in mezzo e anche rapidità nelle giocate, mentre il nigeriano dà profondità e velocità difficili da digerire per qualsiasi difesa”.