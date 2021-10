Oggi Il Mattino si è soffermato sulla pessima prestazione di Kruzliak, direttore di gara di Napoli-Spartak Mosca:

“Sembra un’anima persa per il Maradona. Sì, è rosso scolastico quello su Mario Rui che colpisce a martello Moses anche se non tiene conto della dinamica della scivolata. Poi però Ponce che manda all’aria Manolas è solo giallo anche se il russo la palla non la vede proprio”.