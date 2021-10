Il Mattino: si è sbloccata la trattativa Insigne-ADL, prossima settimana decisiva

Oggi Il Mattino dedica ampio spazio alla questione del rinnovo di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli da tre anni:

“Il rapporto è tornato a essere limpido con Pisacane (a un certo punto dell’ aperitivo si è aggiunto anche Lorenzo Insigne per un rapido saluto e uno scambio di battute). […] La prossima settimana sarà decisiva per una trattativa che in ogni caso si è messa in marcia. De Laurentiis spiegherà che i conti li deve tenere sotto controllo perché il futuro riserva ancora incertezze”.

Insigne sa che dovrà sacrificare qualcosa del suo attuale stipendio, scrive Il Mattino:

“Le risorse del club non sono illimitate, ma piuttosto assai misurate. Insigne sa che dovrà intaccare il suo stipendio attuale da 4,5 milioni a campionato, perché la parola d’ordine del Napoli (ma di tutte le società di serie A che punta alla sopravvivenza e non a fallire) resta austerity. Cosa che non vale solo per il club azzurro. Perché i sacrifici sono alle porte di tutti nel calcio italiano”.