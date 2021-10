Il Mattino: Osimhen è l’unico ad andare oltre sé stesso e oltre il Napoli

Oggi Il Mattino si sofferma sulla grande prestazione di Victor Osimhen (ancora in gol), nonostante la sconfitta del Napoli:

“L’unico, come ormai per tutto il mese di settembre, che è andato oltre se stesso e il Napoli, è Osimhen. Manda in crisi la linea difensiva dei russi, li costringe al fallo ripetutamente, fa espellere Caufriez, segna e illude sulla rimonta, ma soprattutto corre il doppio sia degli avversarsi che dei compagni, sprona, chiede, progetta, prova, insomma è l’unico eccitante per il Napoli, così aggressivo da sembrare alieno“.