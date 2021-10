Nel Napoli di ieri, in controllo della gara per più di 30 minuti, ha influito e molto l’arbitraggio di ieri, ma il rosso a Mario Rui ha rappresentato lo spartiacque di una gara in totale controllo del Napoli, che si è messa in salita dopo un errore grossolano e superficiale del terzino portoghese.

E, questa mattina, i quotidiani evidenziano questa cosa nei voti, sottolineando come Mario Rui sia il peggiore, in quanto con un intervento senza senso ha mandato a repentaglio una gara europea. Per il Corriere della Sera, ci sono i parallelismi con l’espulsione di Kessiè di martedì sera, che ha costretto anche il Milan a giocare in 10 e a soffrire.

Questi i voti dei quotidiani: