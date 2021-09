Il Mattino: con Anguissa è come se il Napoli giocasse in 12

L’edizione odierna de Il Mattino scrive della sorpresa Frank Zambo Anguissa, neo-centrocampista del Napoli che ha conquistato tutti:

“Anguissa sta davvero colpendo tutti: è proprio l’ultimo tassello del puzzle, l’incastro mancante. Con i giusti paragoni, il Ciccio Romano del Napoli 86/87″.

È come se con lui il Napoli giocasse in dodici, scrive Il Mattino:

“Nessuno riesce a tenere il suo ritmo, nessuno riesce ad andare sull’uomo come Zambo. 20 sono stati i duelli contro la Sampdoria, cui vanno aggiunti 4 palloni intercettati e 3 seconde palle catturate. Numeri che contano. E che danno l’idea. Guardando al rendimento degli altri calciatori, è come se ce ne fossero due in campo: come se Spalletti potesse giocare in 12″.