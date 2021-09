CorrSera: la testa prima delle gambe, così Spalletti ha cambiato il Napoli

Oggi Il Corriere della Sera ha scritto del cambio di mentalità del Napoli con Luciano Spalletti in panchina:

“Ha il vantaggio di arrivare a Castel Volturno preparato sul potenziale tecnico a disposizione ma consapevole della testa «ballerina» di giocatori troppo spesso in balìa di crisi nervose. Gente di talento che crolla di fronte alle difficoltà. Si è fatto così qualche domanda, ha chiesto risposte. Ha deciso il piano di intervento. Presto per dire se la solitudine del Napoli in vetta alla classifica sarà una cornice duratura, di fatto le risposte al nuovo corso sono state immediate. Perché immediate sono state le difficoltà, le prime tre partite vinte in sofferenza”.