Il Napoli, fino a questo momento, è una squadra sul pezzo, in cui tutti i giocatori sono attenti, concentrati e si danno una mano l’un l’altro. Ma la sorpresa fino a questo momento è l’unico acquisto estivo: Anguissa.

Il centrocampista del Napoli sta stupendo tutti: infatti, in pochissimi potevano anticipare o prevedere che questo giocatore sarebbe stato così impattante per la squadra partenopea; Anguissa sa usare il fisico, ma ha anche una bravura tecnica che facilita, di molto, il compito con Fabian.

Proprio con Fabian la coppia è affinata, anche perché i due parlano spagnolo, e la squadra partenopea ne guadagna sia in manovra offensiva che in solidità difensiva; per questo motivo, i quotidiani esaltano la prova del camerunense, definendolo “dominante” e vera e propria diga del centrocampo.

Ah, nel finale ha saputo anche giocare a sinistra, mandando in difficoltà Depaoli.

Questi i voti dei quotidiani: