Il Mattino: ora il Napoli ha la maturità per competere con le milanesi

Oggi Il Mattino scrive della maturità che il Napoli ha dimostrato prima a Udine e poi a Genova, dove ha vinto due volte per 0-4:

“Il Napoli ha la maturità e le qualità per resistere al confronto con le milanesi, visto che la Juve è molto indietro e ha dovuto faticare perfino contro lo Spezia per conquistare la prima vittoria. Superate brillantemente tre trasferte di fila, la squadra si prepara per affrontare al Maradona il Cagliari dell’ ex Mazzarri – il tecnico che dieci anni fa aveva riportato gli azzurri in Champions – e lo Spartak Mosca, secondo match di Europa League: Napoli non vede l’ora di vivere altre notti magiche e far sentire le sue urla di gioia”.