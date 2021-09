Raffale Auriemma, sulle colonne di Tuttosport, esalta il pareggio del Napoli in casa del Leicester, un pareggio fondamentale per gli azzurri dopo essere andati sotto per 2-0.

Per il giornalista partenopeo, Spalletti è stato bravo in un aspetto: è riuscito a dare alla sua squadra fiducia e motivazioni alte, in modo da avere una personalità che ti permette di rimontare. E, poi, i cambi giusti al momento giusto, con i vari Ounas, Politano e anche Petagna entrati benissimo in partita.

Poi, ieri, Osimhen ha dato la risposta definitiva ai tifosi ancora scettici sul suo conto, con una doppietta che finalmente lo sblocca mentalmente dopo un inizio di stagione per certi versi inaspettato.

Questo pareggio dà un piccolo vantaggio agli azzurri, che il 30 settembre affronteranno lo Spartak in casa, mentre il Leicester andrà in Polonia con il Legia Varsavia.