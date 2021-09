Il Mattino: Osimhen e la ricerca dell’impossibile

Oggi Marco Ciriello sul Mattino ha scritto della prestazione di Victor Osimhen, autore della doppietta decisiva a Leicester:

“Dribbla, danza, scarta, si invola, qualche volta non vede la porta, ma poi quando la vede esagera: con un pallonetto che ha evocazioni da Drogba, per la forza che sprigiona e per come annoda i suoi movimenti perfetti ai giri del pallone: un appuntamento rispettato, aggancio e pallonetto, non proprio un gesto facile ai danni di Kasper Schmeichel (1,89)”.

Vedere Osimhen cercare il gol riconcilia con il calcio, continua Ciriello:

“Vederlo ricercare il gol, pur nelle sue asprezze, riconcilia con il calcio, perché la sua è una ricerca bambina che non ha perso ingenuità e sogno: il non essere ancora adulto gli permette la ricerca dell’impossibile e il toccare l’ improvvisa bellezza”.