Il Mattino – Osimhen, carica per il primo gol in Europa con il Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino dedica una pagina a Victor Osimhen e alla sua ricerca verso il primo gol in Europa con la maglia del Napoli.

Infatti, l’attaccante nigeriano è rimasto a secco nella scorsa stagione: nelle tre partite giocate contro Az Alkmaar, Real Sociedad e Granada, l’ex Lille non ha mai trovato il gol. Proverà a farlo al King Power Stadium, di fronte al Leicester e al suo compagno di Nazionale Iheneacho.

Inoltre, il prossimo gol di Victor Osimhen sarà anche il primo stagionale ufficiale, dopo le otto reti nel precampionato con il fiore all’ occhiello rappresentato dalla doppietta all’ Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Avvio difficoltoso in campionato, con l’espulsione contro il Venezia e la partita contro la Juventus.

Ora, Osimhen ha avuto l’ok lunedì dal governo inglese per giocare contro il Leicester, essendo la Nigeria nella “lista rossa” del Regno Unito. Come detto in precedenza, il nigeriano affronterà un suo compagno di Nazionale, Iheneacho. I due sono stati decisivi nelle ultime due sfide di qualificazioni mondiali della Nigeria. Iheneacho ha anche deciso la Community Shield contro il Manchester City.

Osimhen sogna di vivere una serata da protagonista: è tra i più attesi per la prima partita europea del Napoli, un esordio difficile in Europa League contro il Leicester. Con la maglia del Lille segnò due reti in Champions nel 2019, uno agli inglesi del Chelsea a ottobre e l’ altro al Valencia a novembre. Stasera proverà a sbloccarsi in Europa League con quella del Napoli.