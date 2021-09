Il Mattino: per la Juve tornare ai vertici è essenziale economicamente

Oggi Il Mattino ha inquadrato la situazione non certamente salubre dei conti economici della Juventus, e del motivo per cui è fondamentale per i bianconeri non perdere il contatto con la vetta:

“Nella Juve ssono ripartiti dai giovani perché i conti in rosso limitano anche le operazioni di un club che appena tre anni fa si era consentito il lusso di prendere Cristiano Ronaldo. Nella classifica europea del rapporto spese/entrate il club è scivolato al trentaseiesimo posto, con una differenza di -2 milioni, laddove nel 2018 – quando sbarcò CR7 a Torino – era di -152. È stata annunciata una ricapitalizzazione fino a 400 milioni dell’azionista di maggiora Exor, che prevede un altro pesante rosso a fine stagione“.