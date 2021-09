Il Mattino: il rosso in bilancio spinge Mertens e Ghoulam all’addio

Oggi Il Mattino ha scritto della difficile situazione economica di Napoli e Juventus, e di tutte le perdite dei due club legate alla pandemia:

“È un nuovo inizio. E non solo per il Napoli che questa estate non ha fatto praticamente mercato (eppure, il suo saldo è negativo di 10,5 milioni perché è entrato in bilancio il riscatto a 19 milioni di Politano) e aspetta la prossima stagione per tagliare qualche ingaggio super (Mertens e Ghoulam su tutti). Ma anche per la Juventus la musica sta cambiando”.